Из-за непогоды сорваны 19 рейсов на межобластных маршрутах

По состоянию на утро 31 января из-за сложных погодных условий сорваны 19 рейсов на 19 межобластных маршрутах с автостанций ГП «Киевпассервис», а также в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

По данным министерства, кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро остается усложненным проезд по некоторым автомобильным дорогам в Донецкой области: автодорога Амросиевка-Комищуваха, Крынычки-Успенко, Кумачево-Светлый Луч. На зимнем содержании дорог работают 484 механизма, а также 846 рабочих.

По данным министерства, функционирование железнодорожного транспорта из-за сложных погодных условий не нарушалось. Работают штабы железных дорог и предприятий всех уровней по проведению очистки от снега и выполнению утвержденных планов обеспечения бесперебойного следования поездов и их безопасности. На зимнем содержании железных дорог задействованы 3783 рабочих, а также 17 единиц техники.

Кроме того, Минтранс отмечает, что безопасность судоходства даже в сложных погодных условиях обеспечена, почти все объекты морского и речного транспорта работают в штатном режиме, кроме Белгород-Днестровского порта, где введено ограничение по льду, с ограничениями также работают порты Одесса и Скадовск.