Греко-католическая церковь призывает украинцев не прятаться

Украинская Греко-католическая церковь призывает избирателей прийти на избирательные участки 7 февраля, и не голосовать против всех, а сделать осознанный выбор. При этом голосование за денежное вознаграждение или определенные привилегии церковь называет грехом.

Об этом заявил глава УГКЦ блаженнейший Любомир ГУЗАР на пресс-конференции в Киеве, разъясняя позицию церкви, изложенную в «Обращении Синода епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства УГКЦ к верным Украинской Греко-католической церкви и людям доброй воли по случаю второго тура выборов Президента Украины».

«Наше, епископов, желание - обратить внимание духовенства, мирян, членов нашей Церкви, но также и других людей, которые желают к этому прислушаться, на то, чтобы активно участвовать в выборах Президента. Не прятаться, не голосовать «против всех», а, наборот, определенно, рассудительно, разумно, согласно диктату своей совести, избрать кого-то из двух кандидатов», - заявил глава УГКЦ.

При этом он подчеркнул, что заявления политиков о намерении голосовать «против всех» или «против обоих» – это их дело, «но мы так не думаем». «Мы хотим видеть, что каждый, кто голосует, действительно делает выбор. Потому что нам кажется, что не голосовать или голосовать «против всех» - это, собственно, не является выбором. Это является, определенным образом, побегом, поэтому мы такой вещи не одобряем», - подчеркнул владыка и добавил, что люди идут на выборы, чтобы выбрать, и когда есть возможность для этого, все должны ею воспользоваться. По мнению руководства УГКЦ, даже голосование в первом туре президентских выборов “против всех” было не правильным.

«Мы, подписавшие обращение, считаем, что для того мы идем на выборы, чтобы выбрать конкретного человека», - отметил глава УГКЦ.

По словам Любомира ГУЗАРА, возможность голосовать без принуждения, абсолютно свободно является большой привилегией, но в то же время в государстве независимом, свободном является также святым долгом гражданина. «Он должен позаботиться, чтобы быть способным голосовать сознательно, обдумать, проверить, рассмотреть, за кого желает голосовать», - добавил он.

Л.ГУЗАР заметил, что обращение УГКЦ относительно выборов является документом церковного характера, духовного, а не политического, и внимание в нем уделено исключительно культуре выборов.

«Что касается Бога и что касается собственной совести, мы обязаны честно использовать свою возможность выбирать. Грехом было бы поддаться коварным замыслам управлять нашим выбором с помощью денежных вознаграждений или мнимых привилегий», - добавил глава УГКЦ.

(Полный текст пресс-конференции)