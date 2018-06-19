Любомир Гузар: Из двух ангелов было бы легче выбирать

Голосовать против обоих – это не выбор, а побег... Не надо переживать, что Украина рухнет (если выберут того или того)... Мы должны сознавать, что Украина переживет еще не одного Президента...

Глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар от имени Синода епископов Киево-Галицкого верховного архиепископства УГКЦ обнародовал обращение к верным этой церкви и людям доброй воли по поводу второго тура выборов Президента Украины.

– В этом обращении мы посвящаем внимание исключительно культуре избирателей, – отметил Любомир Гузар на пресс-конференции в Киеве. – Мы пытаемся никоим образом не задевать вопросы культуры поведения кандидатов. А для избирателей мы хотим обратить внимание на то, что быть способным голосовать, без принуждения, совершенно свободно - большая привилегия. Но в то же время в государстве независимом, свободно проголосовать, – является также святой обязанностью гражданина. Он должен позаботиться, чтобы быть способным голосовать сознательно, думать, проверить, рассмотреть, за кого желает голосовать. Как упомянуто в нашем обращении, слава Богу, имеем возможность присмотреться к обоим кандидатам, потому что они оба имели возможность быть на высоких должностях. Также в этот период желаем обратить внимание верных нашей церкви, что в таком важном деле для нашего народа, как выборы, мы должны вести себя как христиане. Это значит – сознавать Божье присутствие, Божью печаль за нас, а с другой стороны – от нас требуется искреннее последовательное соблюдение Закона Божьего. Мы не хотим ничего другого, чем то, что мы требуем от наших кандидатов: полной ответственности и почитания Божьего Закона. Это значит – почитания для людей, почитания их прав и всего того, что наша религия нам диктует.

Журналисты задали главе УГКЦ несколько вопросов.

Президент Украины Виктор Ющенко сказал, что будет голосовать «против всех». Знаем, что вы сегодня будете встречаться с ним. Будете ли убеждать его изменить свою точку зрения? То, что Президент говорит, – это его слова. Он является человеком зрелым, ответственным, занимает должность. Я не буду пытаться его убеждать так или сяк. Не я просился к Президенту на встречу, он меня призвал, сам еще не знаю, зачем. Но я ему не буду говорить: «Пан Президент, вы плохо делаете». Это его дело.

Нам как людям церковным кажется, что не голосовать или голосовать «против всех» – это не выбор, это своего рода побег. Потому такой вещи мы не одобряем. Люди должны исполнить свою обязанность. Как они исполнят? Мы надеемся, что лучшим образом, но мы не будем лезть к ним в душу.

Но, Блаженнейший Владыка, «против всех» – это тоже позиция.

Конечно, они имеют право это делать, мы этого им не запрещаем. Но тогда зачем мы идем на выборы? Идем – чтобы выбрать. Если мы имеем возможность выбирать, то должны этот случай использовать. Да, никто никого в суд не будет тащить за то, что не пошел голосовать или проголосовал «против всех». Но я лично и те, кто это обращение писали, считаем, что идем на выборы, чтобы выбирать конкретное лицо, чтобы все мы, демократически настроенные граждане, сделали выбор.

Потому что если голосовать «против всех», мне кажется, мы таким образом будем идти к следующим выборам. Если уже так произошло: выборы назначили, прошел первый тур, то должны выбирать. Да, можно сказать: «Я не хочу никого из тех, кто есть». Но какая будет из этого польза?!

Если бы мы имели определенность, что через месяц, через год изменятся установки кандидатов, тогда то, что вы говорите, было бы рациональным, по моему мнению. А если мы такой определенности не имеем, то я не вижу смысла действовать иначе.

Московский патриархат УПЦ фактически откровенно призывает голосовать за Виктора Януковича. Янукович в своих роликах крутит священников этой Епархии, которые рассказывают, каким он будет хорошим Президентом. Глава УПЦ КП Патриарх Филарет в первом туре призывал голосовать за Виктора Ющенко. Известно, что были попытки и вас склонить к тому, чтобы вы агитировали за определенного кандидата. Почему вы не согласились? Нет ни малейшего сомнения, что кандидаты бы очень радостно, так сказать, склонили нас в ту или другую сторону, но мы считаем, что это противно положению церкви. Церковь не является политическим учреждением, институтом. Церковь поощряет, настойчиво поощряет граждан свободного государства пользоваться очень важной привилегией – быть способным голосовать, быть способным взять на себя соответственность за добро государства, потому что мы являемся гражданами, а не наймитами, чужестранцами.

Мы не чувствуем себя вправе диктовать людям, за кого они должны голосовать. Это с точки зрения богословского мышления и рассуждения. Но еще скажу такую вещь из практического исторического опыта: когда церковь начинает выбирать конкретных кандидатов, она на этом всегда теряет. Загляните в историю ХХ и предыдущих веков.

Если говорить не по-богословски, а по-человечески, на исторической базе мы чуждаемся любым образом вмешиваться в конкретную политику. Принципы, нравственность – да! Мы считаем это нашей обязанностью, однако все наши обращения инспирированы той обязанностью нашей церкви, которую мы чувствуем, чтобы помочь людям быть хорошими гражданами. Как они это будут осуществлять, – это их выбор, в который мы не имеем права вмешиваться.

Еще до первого тура все начали говорить, что во втором туре украинцам придется выбирать из двух зол меньшее. Как считаете вы? Здесь есть уже определенное осуждение... То же, что вы говорите относительно этих людей, недавно было в Америке, когда выбрали Буша, а также, когда выбирали Обаму. Американцы говорили, что ни один ничего хорошего не сделает. Думаю, такие речи повторяются очень часто при разных обстоятельствах, в разных странах.

Если бы мы имели двух ангелов, то, возможно, было бы легче выбирать.

В Святом Писании сказано: «Гордым Бог противится, смиренным дает благодать». Оба наших претендента на высшую должность в стране особым смирением не отличаются. Владыка, как вы считаете, даст ли Господь им благодать, а следовательно, и всему украинскому народу? Частично на ваш вопрос отвечает первая часть нашего обращения.

Почему церковь не рвется в политику? Потому что у нас нет мандата от Господа Бога – за кого голосовать. Если бы явился мне ангел и сказал: «Теперь иди на Европейскую площадь или Майдан, и объяви всем и вся, что я Господь Бог хочу того или там того». Тогда бы я был обязан это сделать, но я такого объявления не имею. И в Святом Писании не написано, выбирать этого или этого.

Про их моральные установки... Они горды или покорны, - не моя обязанность, не мое право судить. Разве что если бы они пришли бы на исповедь, мы сели и долго поговорили, то я бы, возможно, мог сказать: «Мне кажется, что вы слишком высоко о себе думаете». Но ко мне никто не пришел исповедоваться (смеется. – Авт.).

Мы знаем, что в Ветхом Завете были такие случаи. Например, пророку Самуилу было сказано: «Иди в такой-то город, там есть такой парень, который называется Давид. Я хочу, чтобы он был следующим королем». Но опять же, никому из Синода, наших епископов такого явления не было.

Несмотря на то, что вы сказали, ваше обращение окажет влияние прежде всего на потенциальный электорат Юлии Тимошенко. По той простой причине, что потенциальный электорат Януковича вряд ли обратит внимание на призыв епископов УГКЦ. Сознаете ли вы это и означает ли это, что вы готовы нести ответственность за действия этого человека во власти? Наша непосредственная ответственность – за верных Греко-католической церкви. Мы имеем право и обязанность с ними говорить. Но мы также обращаемся ко всем людям доброй воли, кто бы они не были.

Да, мы не имеем особого доступа к электорату Виктора Федоровича, но на то есть вы – журналисты. Ваша задача передать, донести другим мысль. Может она до кого-то дойдет.

У нас нет других средств.

Думаю, то, что мы здесь говорим, одинаково важно для всех – тех, кто больше склоняется к госпоже Тимошенко или к господину Януковичу.

Все, что мы хотели сказать, сказали нейтрально, но если кто-то возьмется интерпретировать это себе на пользу, ну то что мы сделаем?

Блаженнейший Владыка, можете ли дать какой-то мудрый совет тем украинцам, или, скажем, той части Украины, которую категорически не будет устраивать в конечном итоге новоизбранный Президент. Как пережить с этим Президентом следующие пять лет? Думаю, мы должны сознавать то, что Украина переживет еще не одного Президента.

Опять вернусь к примеру Америки, потому что я там немножко жил, был гражданином, даже голосовал. Там тоже были разные президенты, очень разные, но Америка еще есть. Так же и Украина. Если каждый из нас будет пытаться быть хорошим гражданином, то никакой Президент не завалит Украину.

Мы слишком сильно обращаем внимание на одно лицо. Я вот плохо вижу, потому не читаю газет, больше слушаю радио. Сейчас многие политологи любят интерпретировать разные вещи. Но я обратил внимание на оду вещь – что почти ни один политолог не говорит о команде кандидата в президенты.

В Америке был президентом Рональд Рейган. Он не был политиком, он был актером. Но Рейган имел большое счастье, у него была очень хорошая команда, потому он считается в истории и в сознании американцев очень хорошим президентом.

То есть очень важна команда, а также очень важным является народ. Думаю, именно сейчас мы начинаем сознавать наши гражданские обязанности.

Конечно, в Украине будут президенты, которые каждому лично будут больше подходить или меньше подходить, которые будут иметь виденье будущего нашего государства, а будут и слабые, но не нужно переживать, что Украина рухнет. Нет, не рухнет. Наш народ слишком большой, чтобы кто-то один его завалил.

Записала Оксана Климончук