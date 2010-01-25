Акция "Сбереги тепло - сбереги Украину" началась во Львове

Во Львове начата информационная кампания по эффективному энергопотреблению. Кампания стартовала в рамках сотрудничества Проекта USAID «Реформа городского теплообеспечения в Украине» (РГТ) и Львовского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, акция направлена на то, чтобы привлечь внимание украинских граждан к проблеме зависимости Украины от импорта энергоносителей и потерь тепла в многоквартирных домах, которые возникают из-за халатного отношения граждан к вопросу энергоэффективности.

В рамках информационной кампании, которая проходит под общим лозунгом: "Сбереги тепло - сбереги Украину!", в Львове размещено около 47 биллбордов, которые несут информационные обращения относительно энергозависимости Украины. Кроме того, в рамках проекта сейчас создаются широкоформатные плакаты, которые расскажут о тех практических и малозатратных шагах, которые могут сделать потребители для того, чтобы сберечь тепло в своем жилье. Разместить их на биллбордах запланировано в конце января.

В то же время, продолжается работа над созданием видеороликов по энергосбережению для телевидения, которые будут транслировать местные и национальные каналы в конце месяца, - информирует пресс-служба.

Напомним, сотрудничество Проекта РГТ с Львовом началось в декабре прошлого года, и будет длиться 2,5 года. Кроме информационных мероприятий, специалисты проекта в Львове проведут анализ состояния систем теплоснабжения в городе, создадут энергетический план, разработают нормативно-правовую базу и технические спецификации приборов учета, а также будут введены энергоэффективные технологии и проведен мониторинг результатов этих проектов.