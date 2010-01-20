Кабмин разрешил вузам финансировать командировки студентов

Кабинет министров сегодня на своем заседании принял внесенное министром экономики Богданом ДАНИЛИШИНЫМ постановление “О нормах возмещения расходов, связанных с направлением студентов, курсантов, слушателей, стажеров, клинических ординаторов, аспирантов и докторантов для участия в мероприятиях, которые проводятся в Украине и за рубежом”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального студенческого союза.

По имеющейся информации, постановлением устанавливаются нормы, согласно которым должны оплачиваться командировочные расходы студентов. "Отныне лица, которые учатся, будут иметь возможность официально принимать участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах и т.п., а высшие учебные заведения не бояться проверок контролирующих органов и планировать средства для направления учеников, студентов, аспирантов для участия в мероприятиях за пределами вуза", - отмечают в студенческой организации.

Президент Национального студенческого союза Анатолий ИГНАТОВИЧ объясняет: “Существующие нормы возмещения командировочных расходов, утвержденные постановлением Кабинета министров от 23 апреля в 1999 г. №663, распространяются только на работников высших учебных заведений. Лица, которые обучаются в учебных заведениях (ученики, воспитанники, студенты, курсанты, аспиранты и т.д.) и направляются для участия в массовых мероприятиях, не являются работниками высших учебных заведений, и юридически заведение не имеет норм, по которым оплачиваются такие расходы".

По его словам, около двух лет назад вузы стали получать предписания прокуратуры, контрольно-ревизионных управлений, после чего фактически прекратили отправлять студентов. "Поэтому данное решение, наконец, позволит не только принимать участие в мероприятиях, но и фактически получить “мобильного” студента, что предусматривает Болонский процесс”, - отметил А.ИГНАТОВИЧ.

“Запрещением командировок студентам фактически нарушалась статья 51 Закона Украины “Об образовании”. Кроме того, это вызывало недовольство студентов. Уже больше года из-за постоянных замечаний к документу со стороны Министерства финансов постановление не принимали. Наконец, благодаря доброй воле министра экономики Украины принято положительное решение", – отметил координатор организации "Студенческую защиту" Андрей ЧЕРНЫХ.