В Черкассах в любую минуту могут стать «скорые»

19 января автомобили коммунального предприятия «Черкассыимедтранс» не вышли на маршруты в связи с отсутствием горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома.

В течение месяца они работали на горючем, взятом в долг. Также по предприятию остается задолженность по заработной плате за 2009 год. Пенсионный фонд уже выставил штрафные санкции, а налоговая сообщила о взятии имущества «Черкассымедтранса» в долговой залог.

Как отметили в горисполкоме, ежедневно на маршруты выходило около 30 автомобилей КП «Черкассымедтранс». Это предприятие обеспечивает лечебные учреждения Черкасс санитарным транспортом: для хозяйственных потребностей, для срочной доставки крови, лекарств, для обслуживания вызовов на дому и тому подобное. Детскую больницу обслуживает 10 автомобилей, Первую городскую больницу – 4, за каждой поликлиникой закреплено по 1-2 автомобиля. Остановка этих автомобилей приведет к параличу мобильной работы лечебных учреждений города.

«Ситуация очень непростая, это результат непродуманных действий управления государственного казначейства в связи с возвращением платежек в конце прошлого года, - сказал корреспонденту УНИАН директор Департамента здравоохранения и социальной политики Черкасского горисполкома Олег СТАДНИК. – Казначейство не пропустило проплаты не только по горючему, но и по зарплате, в результате чего нам выставляют штрафные санкции».

По его словам, вариантов выхода из этой ситуации практически нет. «Январских ассигнований по 1/12 от расходов в прошлом году едва хватит на зарплату работникам за текущий месяц и выплату обязательных платежей – налогов и отчислений, а горючее купить не сможем. Решить проблему можно только погасив прошлогоднюю задолженность, а как это выполнить - должно решить казначейство или суд”, - подчеркнул О.СТАДНИК.

«Скорые помощи» и коммунальщики в Черкассах пока еще работают, поскольку у них нет задолженности по зарплате, и не начисляется пеня. Однако эти службы также могут остановиться в любой момент в связи с отсутствием горюче-смазочных материалов.