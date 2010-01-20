В этом году из ПХГ возьмут 13,22 млрд. кубов газа, закачают - 3,77 млрд.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2010 год в размере 60,892 млрд. куб. м.

Соответствующее распоряжение правительства №1679-р от 29 декабря 2009 года опубликовано сегодня на сайте Верховной Рады.

В частности, в прогнозный баланс вошли природный газ, добытый в Украине, — 20,672 млрд. куб. м (ДК “Укргазвыдобування” – 14,770 млрд. куб. м, ОАО “Укрнафта” – 2,872 млрд. куб. м, ГАО “Черноморнефтегаз” – 1,1 млрд. куб. м, другие газодобывающие предприятия – 1,95 млрд. куб. м), поступление импортного газа — 27 млрд. куб. м, отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) - 13,22 млрд. куб. м.

Распределение природного газа — всего 60,892 млрд. куб. м. По Украине — всего 57,113 млрд. куб. м., в том числе: производственно-технологические нужды — 6,593 млрд. куб. м, потребителям Украины — 50,357 млрд. куб. м (в т.ч. население - 17,553 млрд. куб. м, бюджетные организации - 0,704 млрд. куб. м, предприятия ТКЭ - 8,300 млрд. куб. м, промышленные потребители - 23,8 млрд. куб. м). Закачка газа в ПХГ - 3,77 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, на 2009 год Кабинет министров утвердил баланс природного газа в размере 80,724 млрд. куб. м. В частности, объем газа собственной добычи - 20,613 млрд. куб. м, импортного газа – 33 млрд. куб. м, газа, отобранного из подземных газовых хранилищ – 27,111 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. В балансе газа Украины на долю собственной добычи приходится 34% всего газа (20,7 млрд. куб. м), потребляемого в Украине.