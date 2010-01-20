С Гаити домой возвращаются трое украинцев

Трое граждан Украины, которые накануне землетрясения прибыли на Гаити по служебным делам, возвращаются в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

19 января при содействии МИД Украины и закрытого акционерного общества „Украинские вертолеты” трое граждан Украины в 18.00 по киевскому времени на вертолете вышеназванного общества покинули зону стихийного бедствия и были доставлены в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).

В аэропорту Санто-Доминго граждан Украины встретил почетный консул Украины в Доминиканской Республике и оказал им необходимую помощь.

Сегодня трое украинцев рейсом Санто-Доминго - Париж вылетели из Доминиканской Республики во Францию, где, по поручению министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО, их встретят консульские сотрудники Посольства Украины во Франции с целью предоставления необходимой помощи.

Прибытие наших соотечественников на Родину ожидается в ближайшее время.