Число умерших от гриппа украинцев превысило 1 тысячу

С начала эпидемии (29 октября 2009 года) в результате осложнений от гриппа и острых респираторных заболеваний в Украине по состоянию на 19 января умерло 1 тыс. 5 человек.

Об этом сообщается в оперативной информации Министерства здравоохранения Украины.

В том числе за последние сутки умерло 7 украинцев. Еще 110 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 14 - на искусственной вентиляции легких.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 4 млн. 324 тыс. 282 чел., из которых 256 тыс. 941 тыс. были госпитализированы и 223 тыс. 792 уже выписаны.

На 19 января эпидемический порог остается превышенным в Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской областях.