Число умерших от гриппа украинцев превысило 1 тысячу
11:50, 20 января 2010Общество
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За последние сутки - 7
С начала эпидемии (29 октября 2009 года) в результате осложнений от гриппа и острых респираторных заболеваний в Украине по состоянию на 19 января умерло 1 тыс. 5 человек.
Об этом сообщается в оперативной информации Министерства здравоохранения Украины.
В том числе за последние сутки умерло 7 украинцев. Еще 110 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 14 - на искусственной вентиляции легких.
Всего с начала эпидемии в Украине заболели 4 млн. 324 тыс. 282 чел., из которых 256 тыс. 941 тыс. были госпитализированы и 223 тыс. 792 уже выписаны.
На 19 января эпидемический порог остается превышенным в Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской областях.
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