Число подтопленных домов на Херсонщине выросло до 2173

Количество подтопленных домов в Херсонской области растет.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам МЧС облгосадминистрации, за сутки количество подтопленных частных домов возросло до 2173. В частности, в Геническом районе количество таких домов выросло на 12, а в Скадовском районе уменьшилось на четыре.

В ликвидации стихийного бедствия в области задействованы свыше 50 человек, работает 53 дренажных насосных станции, 5 единиц откачивающей воду техники.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 января в Херсонской области из-за значительных осадков в 24 населенных пунктах шесть районов области было подтоплено грунтовыми и затоплено поверхностными водами 2165 усадеб.