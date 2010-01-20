Число подтопленных домов на Херсонщине выросло до 2173
10:39, 20 января 2010Общество
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Работают 53 дренажные насосные станции
Количество подтопленных домов в Херсонской области растет.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам МЧС облгосадминистрации, за сутки количество подтопленных частных домов возросло до 2173. В частности, в Геническом районе количество таких домов выросло на 12, а в Скадовском районе уменьшилось на четыре.
В ликвидации стихийного бедствия в области задействованы свыше 50 человек, работает 53 дренажных насосных станции, 5 единиц откачивающей воду техники.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 января в Херсонской области из-за значительных осадков в 24 населенных пунктах шесть районов области было подтоплено грунтовыми и затоплено поверхностными водами 2165 усадеб.
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