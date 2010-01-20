В Лондоне умер Эрик Сигал

На 72-м году жизни в Лондоне от сердечного приступа скончался Эрик Сигал, подаривший миру одну из самых читаемых книг ХХ века - "Историю любви". Книга стала бестселлером и разошлась тиражом свыше 30 млн. экземпляров.

Как сообщает NEWSru, родившийся в Нью-Йорке Э.Сигал написал "Историю любви", когда ему было 32 года и он преподавал классическую литературу в Йельском университете (США). В 1970 году книга вышла как роман и тут же стала бестселлером.

В том же году режиссер Артур ХИЛЛЕР снял по книге фильм, который принес известность исполнителям главных ролей - Али МАКГРОУ и Райану О`НИЛУ, и премию "Оскар" - композитору Фрэнсису ЛЭЮ за ставшую знаменитой музыкальную тему.

Э.Сигал также преподавал в Гарвардском и Принстонском университетах. В 1968 году он написал сценарий к мультипликационному музыкальному фильму "Битлз" "Желтая подводная лодка", посвященному легендарной группе The Beatles.

На протяжении многих лет Сигал страдал болезнью Паркинсона, поражающей центральную нервную систему. Он похоронен в Лондоне.