В Лондоне умер Эрик Сигал
Автор одной из самых популярных книг ХХ столетия
|Эрик Сигал
Как сообщает NEWSru, родившийся в Нью-Йорке Э.Сигал написал "Историю любви", когда ему было 32 года и он преподавал классическую литературу в Йельском университете (США). В 1970 году книга вышла как роман и тут же стала бестселлером.
В том же году режиссер Артур ХИЛЛЕР снял по книге фильм, который принес известность исполнителям главных ролей - Али МАКГРОУ и Райану О`НИЛУ, и премию "Оскар" - композитору Фрэнсису ЛЭЮ за ставшую знаменитой музыкальную тему.
Э.Сигал также преподавал в Гарвардском и Принстонском университетах. В 1968 году он написал сценарий к мультипликационному музыкальному фильму "Битлз" "Желтая подводная лодка", посвященному легендарной группе The Beatles.
На протяжении многих лет Сигал страдал болезнью Паркинсона, поражающей центральную нервную систему. Он похоронен в Лондоне.