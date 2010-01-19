В Украине от переохлаждения погибли уже 222 человека

В Украине по состоянию на 19 января от переохлаждения и обморожений погибли 222 человека.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию УНПЦ экстренной медицинской помощи и медицины катастроф относительно количества пострадавших лиц от сильных морозов, которые начались в Украине 18 декабря с.г.

Больше всего от переохлаждения умерло в Донецкой области - 96 лиц, Запорожской – 22, Волынской и Киевской – по 16, Сумской – 11 лиц.

В целом за указанный период за помощью к врачам обратились 3077 лиц. Были госпитализированы с обморожением, переохлаждением - 2009 лиц.