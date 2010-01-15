Тимошенко обещает с 2011 года безвизовый режим со странами ЕС

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что с 2011 года будет введен безвизовый режим со странами Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала ICTV.

"В этом году мы становимся ассоциативным членом (ЕС - УНИАН). В этом году мы входим в зону свободной торговли. В 2011 году мы будем иметь безвизовый режим, отношения с Европой, и за пять лет мы должны создать все предпосылки, чтобы Украина стала мощным флагманом Европейского Союза", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, претенденты на должность главы государства должны на следующую президентскую каденцию ставить задачу сделать Украину участницей европейского сообщества, европейской семьи. "И у нас для этого распланирован каждый год", - заявила кандидат на пост Президента.