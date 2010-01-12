У Черновецкого имеют «отдельную просьбу к водителям»

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил начальнику Главного финансового управления КГГА срочно предоставить субвенцию из городского бюджета в размере 16,3 млн. грн. на приобретение дополнительного количества смазочно-топливных и посыпальных материалов, расходных материалов для налаживания работы электросетей, а также погашения задолженности по зарплате работникам жилищно-коммунального сектора столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал на заседании оперативного штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Во время заседания главы районов и коммунальных структур города отчитывались о выполнении работ по устранению последствий ненастья в столице.

«Учитывая неутешительные прогнозы Гидрометцентра на ближайшие дни, мы должны срочно завершить работы по ликвидации последствий непогоды. В первую очередь, это касается уборки снега с придомовых территорий жилых домов, подходов и подъездов к детским садам и школам, остановкам общественного транспорта; налаживание работы поврежденных осветительных сетей; вывоз бытового мусора; уборка сломанных во время ненастья веток деревьев и обеспечения нормального движения общественного транспорта», – обратился к присутствующим на заседании А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он рекомендовал председателям районов провести встречи с руководителями промышленных предприятий и торговых сетей города с предложением привлечения их ресурсы для уборки снега из собственных территорий, а также обратиться с аналогичной просьбой к жителям города.

«Отдельная просьба к водителям. В условиях таких сложных погодных условий, каждый водитель должен понять важность ситуации и не парковать свой автомобиль на тротуарах и пешеходных зонах – чтобы не осложнять передвижения граждан», – добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По словам директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия ГЛИНСКОГО, в столице работает 313 единиц снегоочистительной техники, однако на будущее город уже планирует закупить дополнительное количество машин.

«Хочу еще раз заметить, что с самого начала особых погодных условий транспортное движение в городе не останавливалось. Ведь еще осенью мы подготовили к работе всю имеющуюся снегоочистительную технику, необходимое количество реагентов и смазочно-топливных материалов. Сегодня вместе с работниками ГАИ и «Киевтранспарксервис» мы делаем все возможное, чтобы и в дальнейшем обеспечивать стабильное движение автотранспорта», – информировал Г.ГЛИНСКИЙ.