Моряки "Арианы" дадут пресс-конференцию в УНИАН

12 января в 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция моряков судна "Ариана" на тему: "Восемь месяцев в плену. Как это было". Участники: Александр Фют - электромеханик, Сергей Лупачев - старший помощник капитана, Александр Лупачев - механик, Юрий Васильченко - матрос второго класса, Зоя Васильченко - мать матроса второго класса, Анна Муругова - жена второго механика судна «Ариана», Светлана Фабрикант - депутат городского совета (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.