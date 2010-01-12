Углепрому нужен эффективный частный инвестор

Кандидат на пост Президента Сергей ТИГИПКО уверен, что угольная промышленность Украины нуждается в эффективном частном инвесторе и менеджере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил журналистам во время посещения шахты «Белореченская» в Луганской области.

В частности, по словам С.ТИГИПКО, при нынешних ценах на энергоносители угольная промышленность в целом должна была бы быть рентабельной. «Я абсолютно уверен, что государству выгодно инвестировать деньги в угольную промышленность, ведь каждая гривня, которая вкладывается в капитальное строительство шахт, дает приблизительно рост ВВП в 2,5 гривни, и почти 0,8 гривни возвращается в бюджет в виде налогов», - подчеркнул С.ТИГИПКО. Однако, по его словам, сегодня государство является неэффективным управленцем в этой сфере. «Очевидно, что используются нехозяйственные подходы в развитии этой отрасли, прослеживаются коррупционные схемы», - сказал он.

По убеждению С.ТИГИПКО, угольная промышленность нуждается в эффективном частном инвесторе и менеджере, ведь себестоимость угля на частных шахтах значительно меньше, чем на государственных. По его словам, необходимо установить справедливую цену на угольную продукцию, предоставить право угледобывающим предприятиям без ограничений продавать уголь на теплоэлектростанции на конкурсной основе, а также обеспечить кредитование этой отрасли.

Вместе с тем, по убеждению политика, реформа этой отрасли должна происходить параллельно с реформированием всего энергорынка.