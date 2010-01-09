Ющенко поручил Порошенко позаботиться о правах украинцев в Испании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил министру иностранных дел Петру ПОРОШЕНКО обеспечить заключение Соглашения между Украиной и Испанией о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В частности, учитывая социальную важность защиты прав и интересов граждан Украины, которые временно находятся и постоянно проживают за границей, В.ЮЩЕНКО дал поручение П.ПОРОШЕНКО в рамках визита в Королевство Испания 10-11 января 2010 года обеспечить заключение Соглашения между Украиной и Королевством Испания о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.