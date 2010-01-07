Индикатор бизнес-климата в еврозоне растет, но...

В декабре в 2009 года Индикатор бизнес-климата в еврозоне продолжил рост девятый месяц подряд, хотя и остается негативным: -1,22 против -1,53 пункта в ноябре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Рост индикатора объясняется, прежде всего, улучшением менеджерских оценок относительно производственных трендов в предыдущие месяцы и оценок портфеля заказов. В то же время оценки экспортного портфеля заказов и ожидание производства в ближайшие месяцы выросли не так высоко, а остатки продукции на складах продолжают уменьшаться.