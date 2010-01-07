Прокуратура Киева привлекла к уголовной ответственности 4 таможенников

Прокуратурой города Киева в прошлом году возбуждены 10 уголовных дел о контрабанде, из них 4 дела – в отношении сотрудников таможни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В частности, возбуждено уголовное дело в отношении инспектора Киевской региональной таможни, из-за служебной небрежности которого в бюджет не поступили обязательные платежи и сборы на сумму более 1 млн. 250 тыс. грн. (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Этот работник таможни подтвердил неправильно заявленный код товара, в результате чего таможенное оформление автомобилей «VOLVO FM 8/4» было осуществлено по ставке пошлины 1%, а не 20%, как того требует закон, отметили в прокуратуре.

Кроме того, на протяжении 2009 года по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечен 23 сотрудник таможни.