Для чего разговоры о блокированных Казначейством деньгах?

Председатель Житомирского областного совета, член БЮТ Виталий ФРАНЦУЗ убежден, что разговоры о блокировании финансирования регионов со стороны Госказначейства ведутся политическими конкурентами премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО для того, чтобы снизить ее рейтинг перед выборами Президента Украины.

Об этом он сказал УНИАН, комментируя ситуацию с блокированием финансирования регионов со стороны Госказначейства.

По словам В.ФРАНЦУЗА, в Житомирской области нет упомянутой проблемы.

«Я не берусь говорить обо всем государстве, но по Житомирской области зарплаты выплачены и проплачены. Пенсии до 25 декабря 2009 года выплачены. Пошли уже оплаты по защищенным статьям», - сказал председатель Житомирского областного совета.

В.ФРАНЦУЗ отметил, что разговоры политиков о блокировании средств на счетах Госказначейства ведутся учитывая предстоящие выборы.

“Если говорить о казначейских обязательствах, то там есть ряд проплат некапитального характера - то, от чего при кризисе рекомендовали воздержаться, - констатировал В.ФРАНЦУЗ. – Возможно, не нужно было менять окна и двери (в госучреждениях и заведениях соцсферы - УНИАН). А почему же мы не говорим о том, что в такое непростое для страны время без этого можно было обойтись?” - сказал председатель Житомирского облсовета.

При этом он отметил, что «если бы в действиях и словах власть предержащих было больше экономики, а не политики, то порядка в стране было бы значительно больше. А так до 17 января мы еще наслушаемся разных прогнозов, например, таких, какие мы уже слышали неоднократно в начале 2009 года. Мы же слышали от самых-самых руководителей государства о том, что в первом квартале 2009 года в Украине все остановится. Не остановилось же? Люди получили пенсию не кирпичами, как когда-то, а деньгами, и зарплату на протяжении года получили деньгами. Возможно, у кого-то не было премиальных, какой-то доплаты, но выстояла Украина и выдержала», - констатировал В.ФРАНЦУЗ.

Он также спрогнозировал, что после выборов Президента Украины эти разговоры прекратятся.

«Я бы хотел сегодня, чтобы мы говорили о реальных вещах. Никто из тех кандидатов в Президенты Украины не скажет, что не будет чего-то сделано. Он рисует такие перспективы, что хочется жить. А что сделали и что удалось сделать?» - заключил В.ФРАНЦУЗ.

Как сообщал УНИАН, 5 января председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА сообщил журналистам, что в области решена проблема с блокированием управлением Госказначейства средств, выделенных правительством на региональные программы. По его словам, «создание 28 декабря спецкомиссии с участием контролирующих служб и правоохранительных органов помогло решить общую для многих областей Украины проблему блокирования Госказначейством выделенных правительством средств для региональных программ».

Ю.ЗАБЕЛА отметил, что Житомирская область уже полностью получила из казначейства все средства, необходимые для нормального функционирования региона.

При этом губернатор уточнил, что проблему блокирования средств удалось решить пока еще только в нескольких областях Украины, включая Житомирскую.