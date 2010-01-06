Тернопольчане встречали Новый год в мусоре

Мусор из Тернополя из-за блокирования местными жителями Малашевской свалки вывозят в соседние области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы городского совета Олег УДИЧ.

По его словам, иногда мусор отвозят за 180-260 км от Тернополя.

«Мусор вывозится нерегулярно, в отдельных местах он оставался в городе и на Новый год», – констатировал О.УДИЧ.

По его словам, на участок земли вблизи села Миролюбовка Тернопольского района, на который мэрия получила акт, пока мусор вывозить невозможно, поскольку он еще не принят в эксплуатацию как временный полигон для бытовых отходов.

Мусорная свалка в Малашевцах остается заблокированной с 29 ноября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2009 года жители сел, прилегающих к Малашевской свалке, куда вывозится мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Проблема с вывозом мусора из Тернополя существовала почти 2,5 месяца.

12 октября после подписания меморандума между ТОГА и общинами сел Малашевцы и Игровица о взаимопонимании относительно урегулирования спорных вопросов функционирования свалки, жители Малашевцев разблокировали дорогу. Меморандумом предусмотрено, что, поскольку решение вопроса утилизации твердых бытовых отходов путем строительства мусоросортировочного комплекса требует длительного времени, до 16 ноября жители Малашевцев не будут перекрывать дорогу на свалку. Впоследствии действие меморандума продлили еще на неделю.

26 ноября Тернопольский областной совет выразил недоверие председателю облгосадминистрации Юрию ЧИЖМАРЮ с формулировкой “В связи с грубым игнорированием требований законодательства и невыполнением решения Тернопольского областного совета от 20 августа 2009 года № 709 “О ситуации, сложившейся с вывозом твердых бытовых отходов в г. Тернополе”.

29 ноября жители села Малашевцы снова перекрыли дорогу на свалку. Свои действия они пояснили опасениями, что после выражения облсоветом недоверия Ю.ЧИЖМАРЮ они снова останутся один на один со своими проблемами.