Есть три рычага, чтобы развернуть экономику к росту

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО предлагает три рычага для возобновления экономического роста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, по его словам, «в России, Бразилии, США, Евросоюзе, Японии уже возобновился экономический рост. Евросоюз обеспокоен слишком медленным выходом из кризиса, сравнивая с конкурентами, и формирует стимулы для более быстрого роста. Для Украины эта проблема – еще более острая. Но власть ее упрямо игнорирует».

Так С.ТИГИПКО прокомментировал объявленный новоизбранным президентом ЕС Херманом ван РОМПЕЕМ созыв в новом году внеочередного саммита Евросоюза, посвященного возобновлению экономического роста. Х. ван РОМПЕЙ в первый свой рабочий день заявил, что чрезвычайный характер и повестка дня саммита обусловлены тем, что Евросоюзу нужен более существенный экономический рост.

«Есть три рычага, которые в состоянии развернуть украинскую экономику к росту, – заявил С.ТИГИПКО. – Это налоговая реформа, дерегулирование и кредитование реального сектора. Вместо этого мы видим беспрецедентное увеличение фискального давления и количества лицензированных видов деятельности почти в три раза, а также запретные ставки по банковским кредитам».

«Я настаиваю на немедленной налоговой реформе. Вместо 99 нынешних налогов и сборов достаточно оставить половину, – утверждает он. – Нужно в три раза, как минимум, сократить количество лицензированных видов деятельности, а также жестко регламентировать работу органов контроля – чтобы свести на нет почву для коррупции, которая сама по себе, – самый тяжелый налог».