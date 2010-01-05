Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сравнил Украину со спящим слоном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с жителями города Дрогобыч Львовской области.

При этом глава государства отметил, что хочет подчеркнуть слово «слон».

«Потому что таких масштабов экономических потенциалов, которые есть в Украине… Если у нас будет украинский премьер, пусть меня Бог простит, если у нас будет украинская власть, которая будет эффективно использовать этот потенциал, мы можем дать небывалый пример для Восточной Европы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства отметил, что при условии сохранения темпов экономического развития, которые наблюдались в Украине на протяжении последних четырех лет до кризиса, уже через несколько лет наше государство будет иметь «самую модерную» экономику в Европе.