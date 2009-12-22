Поджог офиса Партии регионов снимали на видео

В ночь с 21 на 22 декабря в Полтаве, по улице Парижской Коммуны, сотрудники милиции задержали троих человек, пытавшихся совершить поджог офиса областной организации Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской областной организации Партии регионов, злоумышленники имели при себе емкость с легковоспламеняющимся веществом. При этом один из задержанных уже разлил ее, разбив окно офиса, а второй – зажигал факел, готовясь совершить поджог. Третий злоумышленник в это время фиксировал все происходившее на видеокамеру. У поджигателей изъята еще одна емкость с легковоспламеняющимся веществом. По словам представителей МЧС, если бы поджигателям удалось задуманное, помещение бы сгорело примерно за 15 минут, а поскольку оно расположено в густонаселенном районе Полтавы, то неизвестно, настолько бы драматично разворачивались события дальше.

На данный момент все трое задержаны. По факту ведется проверка.

Представители областной организации Партии регионов и областного избирательного штаба глубоко обеспокоены этими событиями, поскольку расценивают факт попытки поджога как “проявление широкомасштабного наступления провокационных действий и фальсификаций со стороны противников в избирательной гонке”.

Как известно, за день до событий в Полтаве приблизительно такой же факт был зафиксирован в Запорожье, а также в Ивано-Франковской области, где от рук поджигателей пострадали офисы Партии регионов. Именно поэтому регионалы Полтавской области обращаются к представителям правоохранительных органов с просьбой провести беспристрастную и тщательную проверку этого факта с тем, чтобы подобного не происходило в дальнейшем.

В то же время представители Партии регионов Полтавской области обращаются и к другим партиям с просьбой вести предвыборную работу цивилизовано, без применения хулиганских, антизаконных методов.