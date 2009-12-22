Виталий Кличко получил знак отличия Министерства обороны

Лидер одноименного Блока в Киевском городском совете и известный спортсмен получил знак отличия Министерства обороны Украины «Доблесть и честь».

Как сообщили УНИАН у пресс-службе Блока Кличко, награду сегодня В.КЛИЧКО на коллегии в Минобороны вручил исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО.

«Держать в руках один из высших знаков отличия Министерства обороны Украины – это большая честь для меня. Я очень благодарен вам за теплые слова, положительные эмоции, за небезразличие к моей политической и спортивной деятельности», – поблагодарил В.КЛИЧКО.

Обращаясь к участникам коллегии, он отметил, что о проблемах украинской армии он узнает не из газет: "Я вырос в армейской семье, постоянно общаюсь с людьми в погонах”.

В.КЛИЧКО высказал убеждение, что в настоящее время военные силы – едва ли не единственный общественный институт, который не утратил доверия украинцев. “Потому что, несмотря на недофинансирование и нехватку внимания со стороны государства, не принимает участия в политических баталиях, а солдаты и офицеры честно выполняют свою работу», – сказал политик.

По мнению В.КЛИЧКО, уважение к людям в погонах, которые дали клятву на верность Родине и в любой момент готовы пожертвовать самым ценным – собственными жизнями, должно быть у каждого гражданина Украины.