Неизвестные срезали троллейбусные провода в Алуште

Движение троллейбусов в районе Профессорского уголка (Большая Алушта) остановлено из-за кражи 245 метров контактной электросети. Медный провод неизвестные срезали ночью.

«Последний такой случай у нас был чуть ли не десять лет назад. Это из ряда вон выходящее событие!», - заявил по телефону корреспонденту УНИАН генеральный директор предприятия «Крымтроллейбус» Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ.

У «Крымтроллейбуса» нет целого провода такой длины. «Мы сейчас собираем провод из кусков», - сказал руководитель предприятия.

Восстановительные работы запланированы на среду. «Сегодня движение в Профессорский уголок мы не восстановили, завтра с утра движение тоже восстановлено не будет», - сказал Ю.КОСМАЧЕВСКИЙ.

В Профессорский уголок троллейбус ходит нечасто. «Там один маршрут, троллейбус ходит раз в полчаса. Профессорский уголок, место отдыха, в зимнее время не загружен», - отметил Ю.КОСМАЧЕВСКИЙ.

«Крымтроллейбус» обратился в правоохранительные органы. «Мы написали и в милицию, и в прокуратуру. Надеюсь, что уголовное дело будет возбуждено, и найдут этих людей. Девать-то особо демонтированный провод некуда, кроме как, сдавать в нелегальные пункты приема металла. А все эти пункты металла давно стоят на учете в соответствующих органах», - сказал Ю.КОСМАЧЕВСКИЙ.

Инцидент заставил предприятие подумать над разработкой мер защиты.

Справка УНИАН. Управление Крымского троллейбуса создано 50 лет назад. Сегодня на балансе предприятия «Крымтроллейбус» находится 309 троллейбусов, из них на ходу 140.