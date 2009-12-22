В Украине холод убил уже 32 человека

В Украине от переохлаждения уже погибли 32 человека, сообщает “5-й канал”.

Больше всего жертв морозов в Донецкой области - 11 чел. На Волыни и в Хмельницкой области – по 4 чел., в Луганской области - 3. По 2 чел. замерзли в Сумской, Херсонской и Черкасской областях, и по одному в Ивано-Франковской, Кировоградской, Ривненской и Черновицкой областях.

В целом к медикам с обмораживанием обратилось почти 700 чел. Из них 465 находятся в больницах.