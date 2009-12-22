Тигипко: на газовых переговорах надо брать пример с Польши

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО считает, что Украине стоит брать пример из Польши при проведении газовых переговоров с Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя заявление вице-премьер-министра Польши Вальдемара ПАВЛЯКА о намерении заблокировать согласованный в начале декабря новый газовый договор с Россией в случае, если национальные газовые компании стран не решат пакета противоречивых вопросов.

«Предельный прагматизм, полное отсутствие политических условий, отстаивание интересов отечественных потребителей газа - это прозрачная и четкая позиция, достойная любой страны, проводящую непростые переговоры с поставщиками энергоресурсов», - подчеркнул С.ТИГИПКО по этому поводу.

По его словам, переговорная позиция Киева разрывается внутренними украинскими политическими противоречиями, а потери несут отечественные потребители газа, да и государственный бюджет тоже страдает. С.ТИГИПКО уверен, что “мы должны быть монолитны и прагматичны, тогда Украина получит реальные рыночные условия. Тогда российские поставщики так же будут отвечать за соблюдение договоренных объемов транзита газа по нашей территории, как Украина отвечает за объемы его потребления».

«Украина могла бы значительно выиграть не только придерживаясь польского примера прозрачности и четкости собственной переговорной позиции, но также и за счет согласованных с нашими западными соседями действий относительно поставщиков газа», - заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, В.ПАВЛЯК 18 декабря заявил, что заблокирует утверждение нового газового договора с РФ, пока не будет разрешен пакет спорных вопросов.

В частности, В.ПАВЛЯК выставил требование о выплате «Газпромом» около 100 млн. дол. долга за транзит российского газа, предоставление документа о новых тарифах на транспортировку газа с РФ по польской территории и уменьшение цены на газ для Польши.