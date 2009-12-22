Суды получат дополнительно 124 миллиона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о выделении в этом году дополнительного финансирования системе правосудия в объеме более 124 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Верховная Рада приняла соответствующий закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год».

В частности, законом предусматривается дополнительное финансирование расходов Государственной судебной администрации на содержание судов общей юрисдикции в объеме 124,3 млн. грн., в том числе 95,5 млн. грн. – на обеспечение надлежащих условий осуществления правосудия и 28,8 млн. грн. на погашение кредиторской задолженности за 2008 год. Финансирование будет осуществлено за счет внутреннего заимствования.