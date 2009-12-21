Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл., курс незначительно понизился по сравнению с 20 декабря.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 20 декабря, и сегодня составляет 11,37 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,55 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,43 грн./евро, по продаже – в пределах 11,49-11,63 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 20 декабря, понизился на 1,3% и составляет в среднем 0,2528 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2643 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2610-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., продажи – 8,00 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,2%, по сравнению с 20 декабря, и сегодня составляет 11,37 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 11,54 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,33-11,41 грн./евро, по продаже – в пределах 11,49-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 20 декабря, понизился на 2,3% и сегодня составляет 0,2501 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2653 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2610-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,90/8,00 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,03 грн., евро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,93/8,00 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2500/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 21 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,97, к евро – 11,426589, к российскому рублю – 0,25945.