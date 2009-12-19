За сутки из снежного плена вызволили более 7 тысяч человек

За последние сутки в Украине от снежных заносов расчищены 938 километров автодорог, а за время обильных снегопадов - 1675 километров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы автомобильных дорог Украины.

По ее информации, благодаря принятым мерам из заторов были освобождены 4104 единицы техники и 7252 человека, в том числе за последние сутки 919 единиц техники и 2269 людей.

В Херсонской области было приостановлено движение на автодороге Херсон – Николаев возле села Кисилевка, в заторе находились 243 автомобиля и 470 человек. Из заторов освободили 410 автомобилей и 855 человек, доставлены 2 тонны горючего автомобилям в заторах.

В Одесской области из заторов освободили 2072 автомобиля и 3114 человек, в Николаевской -113 единиц автомобильной техники, оказана помощь 264 человекам.

На территории Донбасса образовались 2 затора на автодорогах Славянск – Донецк – Мариуполь, возле села Оленовка, в снежном плену очутились 500 автомобилей и 1480 человек.

В Луганской области со снежных заносов освобождены 239 единиц техники, оказана помощь 750 человекам.

В Запорожской области из затора на участке автомобильной дороги Бердянск – Токмак, в районе села Юрьевка освободили 351 единицу техники.

Состоянием на 19 декабря в Херсонской, Николаевской, Донецкой, Одесской, Луганской и Запорожской областях ликвидированы заторы на автомобильных дорогах государственного значения.

Для предупреждения образования заторов временно ограничено движение транспорта на опасных участках автомобильных дорог в Одесской, Донецкой и Николаевской областях.

В Укравтодоре работает оперативный штаб по координации действий Служб автомобильных дорог и по ликвидации последствий стихии, в круглосуточном режиме работает оперативная группа и «горячая линия» по номерам (044) 287 11 40, 287-42-18.