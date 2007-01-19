Из шахты ”Красный партизан” эвакуируют 570 горняков

В Луганской области из обесточенной шахты «Красный партизан» (ГП «Свердловантрацит») эвакуируют 570 горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, общешахтное отключение электроэнергии по неизвестным причинам произошло сегодня в 15.05.

559 горняков находились в шахте и 11 - в клети воздухоподающего ствола. Все шахтеры извещены и двигаются к запасным выходам наклоненных стволов.

На шахте работают 2 горноспасательных отделения и реанимационная противошоковая группа.