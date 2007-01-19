Из шахты ”Красный партизан” эвакуируют 570 горняков
17:12, 19 января 2007Общество
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Отключилась электроэнергия
В Луганской области из обесточенной шахты «Красный партизан» (ГП «Свердловантрацит») эвакуируют 570 горняков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, общешахтное отключение электроэнергии по неизвестным причинам произошло сегодня в 15.05.
559 горняков находились в шахте и 11 - в клети воздухоподающего ствола. Все шахтеры извещены и двигаются к запасным выходам наклоненных стволов.
На шахте работают 2 горноспасательных отделения и реанимационная противошоковая группа.
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