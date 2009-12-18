СБУ изучает опыт рассекречивания архивов «Штази»

Официальная делегация Государственного департамента архивов Службы безопасности Украины находится в Берлине, где изучает опыт создания независимого учреждения рассекречивания архивов спецслужбы „Штази”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, СБУ „переходит к возможному использованию опыта” Германии, где создано Федеральное ведомство по архивам „Штази” – независимое и неподконтрольное правоохранительным органам и спецслужбам.

„Я точно знаю, что такой шаг нужен Украине. Имеется в виду, что архивы СБУ и Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки и других учреждений, касающиеся преступлений против человечества, должны быть окончательно отделены, систематизированы, изучены, сохранены и обязательно обнародованы в соответствии с законодательством Украины. Осталось немного – поддержка правительства в финансировании такого учреждения”, - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.