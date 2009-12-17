СБУ не заинтересовала баденская недвижимость зампрокурора

Служба безопасности Украины не проводит проверку вероятной причастности бывшего заместителя генпрокурора Украины Александра ШИНАЛЬСКОГО к коррупционным деяниям из-за заявления, что он имеет недвижимость за рубежом.

Об этом сегодня в Днепропетровске сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

„Служба безопасности не проводит проверку потому, что генеральный прокурор Украины полностью проинформирован о ситуации. Я разговаривал с Александром Ивановичем (МЕДВЕДЬКО - УНИАН). У генерального прокурора есть все полномочия. Насколько я знаю, он подписал приказ об отставке ШИНАЛЬСЬКОГО. Расследование проводит ГПУ. Я его не комментирую”, - сказал председатель СБУ.