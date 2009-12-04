В Минфине сомневаются, что вопрос банка «Надра» решат до конца года

Решить вопрос банка «Надра» до конца текущего года вряд ли удастся, считает заместитель министра финансов Украины Валерий АЛЕШИН.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге В.АЛЕШИН заявил: «С учетом того, что у нас окончание бюджетного года, и декабрь всегда, в любом бюджетном процессе, самый сложный месяц, говорить о том, что в этот месяц, кроме принятия какого-то принципиального решения в отношении банка, также будут проведены какие-то конкретные меры, я бы не осмелился». Он отметил, что Минфин проводит активные переговоры с Национальным банком Украины с целью поиска путей решения проблемы банка «Надра».

Также В.АЛЕШИН считает, что в декабре будет проводится общая оценка состояния банка, а также оценка степени реализации договоренностей, достигнутых ранее с акционерами банка и потенциальными инвесторами.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 11 ноября т.г. заявил, что Министерство финансов до конца недели (до 15 ноября) надеется получить решение Совета кредиторов по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра». По его словам, представители правительства также принимают участие в переговорном процессе по реструктуризации обязательств банка.

Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн. На сегодня уже реструктуризировано около четверти этой суммы.

17 ноября директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ сообщил, что переговоры по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра», которые планировалось закончить до 15 ноября, затягиваются.

24 ноября банк «Надра» договорился с кредиторами и подписал соответствующие документы об условиях реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. Для окончания процесса реструктуризации внешней задолженности банка «Надра» осталось достичь договоренности с Комитетом кредиторов.

ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

По итогам 9 мес. 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра», по состоянию на 1 июля 2009 г., являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 г. введена временная администрация.