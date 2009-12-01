Из России в Украину качали дизтопливо

Очередной трубопровод, по которому из России в Украину перекачивали дизельное топливо, уничтожили пограничники Луганского отряда.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, трубопровод был протянут через реку Большая Каменка из российского берега и вел к частному подворью 52-летнего жителя села Нижняя Герасимовка. На конце трубы были установлены насос, а в самом подворье стоял КамАЗ с двумя тоннами солярки.

Пограничники отдела «Краснодон» имели предварительную информацию о контрабандной деятельности жителя приграничья, поэтому прибыли к подворью вместе с сотрудниками налоговой милиции. Мужчина разрешил оперативно-поисковой группе осмотреть усадьбу, однако объяснение о происхождении топлива давать отказался. В итоге КамАЗ с соляркой, оцененной в более чем 17 тысяч гривен, был передан в налоговую, а подпольный трубопровод постигла судьба его предшественников: сегмент с украинской стороны залили бетоном и сообщили российским пограничникам об остатках трубы на смежной территории.