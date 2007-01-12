Вступление в Евросоюз не принесло пользы

Президент Чешской Республики Вацлав КЛАУС заявил, что присоединение Чехии и Словакии к Европейскому Союзу не принесло обоим государствам много пользы.

Как сообщает “Немецкая волна”, с критикой в адрес Евросоюза В.КЛАУС выступил во время встречи со словацкими предпринимателями в Братиславе. По его словам, вступление в ЕС слабо повлияло на рост экономики стран бывшей единой Чехословакии. Кроме того, В.КЛАУС выразил свое негативное отношение к недавно принятой Евросоюзом регуляторной политике относительно регистрации, испытания, экспертизы и ограничения выпуска на рынок химических веществ. По мнению В.КЛАУСА, воплощение этих нововведений в жизнь непременно потребует огромных финансовых инвестиций в химическую отрасль.