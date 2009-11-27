Налоговики хотят иметь доступ к банковским тайнам

Государственная налоговая администрация Украины инициирует внесение ряда изменений в Закон Украины «О Государственной налоговой службе в Украине», которыми предусматривается продление сроков налоговых проверок. Соответствующий законопроект „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно деятельности органов государственной налоговой службы)”, обнародован на сайте ГНАУ.

В документе также предлагается предусмотреть возможность прерывания плановых и внеплановых налоговых проверок с последующим их возобновлением.

В законопроекте также предлагается упростить процедуру получения от налогоплательщиков, Национального и коммерческих банков информации об объемах и обороте средств на счетах субъектов предпринимательской деятельности, в том числе о валютной выручке. На сегодня для получения таких данных необходимо соответствующее решение суда. ГНАУ предлагает упразднить это требование.

В законопроекте также предусмотрены изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности». В частности, предлагается установить норму, в соответствии с которой ограничения по получению информации, содержащей банковскую тайну, не распространяются на должностных лиц налоговых органов, которые в рамках предоставленных Законом Украины „О государственной налоговой службе в Украине” полномочий осуществляют функции налогового и валютного контроля.

«Пользуясь достаточно широкими трактовками определенного в Законе Украины „О банках и банковской деятельности” понятия „банковская тайна”, банки отказывают контролирующим органам в предоставлении практически всех документов о деятельности клиентов (например, кредитные, депозитные и другие договоры), что практически делает невозможным подтверждение проведенных расходов», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в ГНАУ считают, что действующим законодательством предоставляются определенные привилегии банкам сравнительно с другими налогоплательщиками в части раскрытия информации о собственных операциях, связанных с определением доходов и расходов и, соответственно, - с налогообложением.