Ющенко о правительстве, прививках и печатании денег

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство ответственно отнестись к проведению прививок от инфекционных болезней, а также других мероприятий по подготовке Украины к возможным второй и третьей волнам эпидемии гриппа.

Как сообщается на официальном сайте Главы государства, это подчеркнула на брифинге пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что Президент требует от правительства сместить в этой подготовке акценты с рекламы достижений, полученных в последний момент, на реальную работу. А именно: тщательную подготовку и проведение вакцинации; недопущение попыток злоупотреблений и нарушения законодательства при подготовке и проведении прививок; подробное разъяснение гражданам всех вопросов, связанных с прививкой.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент напоминает, что прививка граждан должна происходить без штурмовщины, без погони за зрелищами и показателями отчетности. «Правительство должно много наверстать в вопросе прививки граждан от инфекционных болезней - и это касается не только гриппа. Эта кампания должна повысить безопасность людей, а не создать дополнительные риски их здоровью», - передала позицию главы государства И.ВАННИКОВА.

В.ЮЩЕНКО также заявляет о недопустимости попыток смешать борьбу с эпидемией и пандемией (то есть, всемирной эпидемией) с попытками протянуть через парламент решения, которые будут губительны для украинской экономики. «Речь идет, в первую очередь, о желании правительства фактически заставить Национальный банк Украины напечатать ничем не обеспеченный 1 миллиард гривень, которые должны пойти якобы на борьбу с гриппом», - сказала пресс-секретарь.

«Выделение – а фактически печать – таких средств по схеме, которую предлагает правительство, будет означать серьезную угрозу обвала национальной валюты и стремительного роста цен – гиперинфляции», - добавила И.ВАННИКОВА.

Президент Украины подчеркивает, что в своих замечаниях к возвращенному им в Верховную Раду закону о выделении 1 млрд. грн. уже предложил депутатам другой способ финансирования борьбы с эпидемией, который не вызовет губительных последствий для экономики Украины и позволит четко контролировать, на что будут потрачены средства.