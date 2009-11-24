Прокуратура возбудила дело против чиновников Одесского горсовета
Статья предусматривает до 3 лет
Прокурор Одессы возбудил уголовное дело против должностных лиц Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета по факту умышленного невыполнения ими постановления Одесского окружного административного суда.
Об этом сообщает ИА “МОСТ-Одесса” со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
Агентство напоминает, что указанное постановление суда было принято 3 ноября 2009 года и запрещало чиновникам горсовета предпринимать какие-либо действия в отношении хозяйствующих субъектов - ТРК "АРТ", "Град", "Новая волна" и "52 канал".
Дело прокуратура возбудила по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (умышленное невыполнение должностным лицом решения суда, которое вступило в законную силу, или препятствование его выполнению). Данная статья предполагает в виде наказания штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать ряда должностей в этот же период.
Досудебное следствие проводит прокуратура Одессы.
Как сообщал УНИАН, 29 октября 2009 года Представительство по управлению коммунальной собственностью Одесского городского совета обратилось к «Одесскому городскому телерадиоцентру» с требованием освободить до 15 ноября 2009 года арендованные помещения.
По мнению руководства ООО «Одесский городской телерадиоцентр», Представительство по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета создает условия для прекращения деятельности СМИ в нарушение Постановления Верховной Рады Украины от 10 июня 2009 года «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2009 года».
23 ноября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в связи с препятствованием работы Одесского городского телерадиоцентра, который осуществляет техническое обеспечение вещания четырех региональных телерадиокомпаний - ООО „Телерадиокомпания „Новая волна”; ООО „Телерадиокомпания „52 канал”; ООО „Телерадиокомпания „ГРАД”; ООО „Телерадиокомпания „АРТ”.
Как заявил в комментарии УНИАН заместитель начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Олег ШЕВЧУК, «мы крайне удивлены, что обычный хозяйственный вопрос вызвал повышенный интерес некоторых политиков. Если народным депутатам и даже кандидатам в Президенты не о чём больше говорить, значит кризис в этой стране не закончится никогда».
Арендатором нескольких помещений в здании №1 по улице Артиллерийской, где, согласно июльскому решению Одесского горисполкома, начаты «плановые работы по демонтажу прохудившейся крыши, является частный городской телерадиоцентр, - уточнил О.ШЕВЧУК. – А проведение ремонта вызвано тем, что ряд расположенных на верхних этажах кабинетов управлений горсовета, в частности, городского отделения МЧС, уже серьёзно пострадали от влаги, о чём свидетельствуют трещины и явные следы замокания».
Вот строители и приступили с 18 ноября к работам по демонтажу пришедшего в негодность многослойного «пирога» мягкой кровли, которая будет заменена новой, отметил чиновник. А в дальнейшем, в соответствии с проектом, будут приведены в порядок перекрытия, проведено омоноличевание».
«Если же кому-то в течение полугода, когда собственников телецентра предупреждали о необходимости подобрать себе другое помещение под офис в связи с плановым ремонтом, не хотелось этим заниматься, то это вовсе не значит, что сотрудники Представительства по управлению коммунальной собственностью горсовета должны безучастно наблюдать, как разрушается коммунальное здание, в котором мы работаем», - подытожил О.ШЕВЧУК.