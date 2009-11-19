Чиновника КГГА привлекают за взятку в 3 миллиона

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту вымогательства и получения 3 млн. грн. взятки начальником одного из управлений Киевской городской государственной администрации, который был задержан недавно работниками УСБУ в Киеве и Киевской области.

Об этом УНИАН сообщил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

"Такой факт действительно имел место. Вместе с ним по делу проходят еще несколько человек. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде "подписки о невыезде", - сказал прокурор.

По словам Е.БЛАЖИВСКОГО, деньги должностное лицо требовало за содействие в решении вопроса о размещении плавсредства.