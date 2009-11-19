В Запорожской области грипп AH1N1 лабораторно подтвержден у 4 человек.

Согласно официальным данным Запорожской санэпидемстанции, по состоянию на 16.00 17 ноября в Запорожской области насчитывалось 748 человек, лабораторно обследованных на грипп, из которых диагноз гриппа AH1N1 подтвержден лабораторно у 4-х.

Из заболевших AH1N1 двое - жители Запорожья, один - житель Мелитополя и еще один - житель Запорожского района.