Кто заставляет шахтеров отказаться от 30-процентной надбавки

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает разобраться в том, кто заставляет шахтеров отказаться от положенной согласно Закону «О престижности шахтерского труда», 30-процентной надбавки к зарплате с 1 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Горловке Донецкой области на встрече с горняками шахты им. Ленина ГП «Артемуголь» и при общении с журналистами.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, ему «сказали шахтеры о том, что они получили информацию от своих коллег из шахтерских коллективов других регионов о том, что руководители некоторых шахт, некоторых производственных объединений подписали уже такие письма в адрес правительства и Министерства угольной промышленности Украины».

Лидер Партии регионов пообещал разобраться с этим вопросом: «Мы сейчас, конечно, официальный депутатский запрос отправим и в министерство, и в правительство. Если это так, мы бы, конечно, задали вопрос – по чьей это инициативе? По инициативе это великого специалиста в угольной промышленности ТИМОШЕНКО, или нет, или она об этом не знает».

По его мнению, если премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО об этом факте не знает, «немедленно нужно освободить от занимаемых должностей министра угольной промышленности и тех руководителей, которые подписали такое письмо, которые предали шахтеров - это будет наше требование». В случае, если Ю.ТИМОШЕНКО «об этом знала, тогда пусть знает и украинский народ, и шахтеры, кто и какую судьбу им готовит в дальнейшей жизни», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности, народный депутат Виктор ТУРМАНОВ заявил, что Кабинет министров предлагает шахтерам отказаться от положенной 30-процентной надбавки к зарплате с 1 января 2010 года с учетом сложной экономической ситуации в стране.