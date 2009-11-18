В Черновицкой области продлили карантин

В Черновицкой области продлены карантинные меры в связи с сохранением сложной эпидемической ситуации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом решении главный санитарный врач Черновицкой области Александр СВЕТЛИЧНЫЙ доложил министру здравоохранения Украины Василию КНЯЗЕВИЧУ.

Члены чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Черновицкой облгосадминистрации единогласно приняли решение приостановить до отдельного распоряжения учебный процесс в дошкольных заведениях, школах и высших учебных заведениях 1-4-го уровней аккредитации, учитывая сохранение сложной эпидемической ситуации на территории области (превышение эпидпорога на 46-й неделе в 4,9 раза) и прогноз относительно превышения эпидпорога на 47-й неделе.