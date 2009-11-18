ГПУ обвиняют в преступлении: дело на Луценко до сих пор не завели

Генеральная прокуратура Украины затягивает рассмотрение искового заявления Елены ПОЛЮХОВИЧ к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО в связи с разглашением тайны усыновления.

Об этом говорится в обращении народного депутата Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО к заместителю генерального прокурора Украины Виктору ПШОНКЕ, текст которого передан УНИАН.

Как говорится в обращении, 22 октября с.г. Е.ПОЛЮХОВИЧ обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с заявлением о преступлении, совершенном министром внутренних дел Украины. Мать двоих пострадавших от насилия детей требует возбудить в отношении министра уголовное дело за разглашение тайны усыновления. Депутат отмечает, что копию заявления в тот же день Е.ПОЛЮХОВИЧ отправила ему.

Как отмечает Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, согласно действующему законодательству, ГПУ должна была в течение трех дней принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела в отношении министра Ю.ЛУЦЕНКО. В случае, если заявление требует дополнительной проверки, срок его рассмотрения может быть продлен до десяти дней.

Со дня подачи заявления Е.ПОЛЮХОВИЧ прошло больше двадцати дней, а Генпрокуратура не имеет права не принимать решения по заявлению матери потерпевших детей.

В своем обращении народный депутат утверждает, что совершенные министром действия по разглашение тайны были очевидны, поскольку он заявил об этом на пресс-конференции 14 октября 2009 года перед десятками СМИ.

Обращаясь к В.ПШОНКЕ, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО обвиняет его в промедлении и говорит, что такое затягивание с рассмотрением заявления - это должностное преступление (злоупотребление властью и должностным положением). Народный депутат требует всестороннего расследования деталей дела и, по результатам досудебного следствия, принять решение о привлечении Ю.ЛУЦЕНКО к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних детей в “Артеке”.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения Президенту, в Генпрокуратуру и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В то же время, 14 октября министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и был задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу в качестве свидетелей.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, выяснилось, что отец этих детей расстался с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей вывозили на частную квартиру, где отец и другие не установленные пока лица совершали с ними действия, которые квалифицируются как развращение.