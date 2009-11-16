Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в восточных, Днепропетровской областях и в Карпатах умеренный дождь, ночью в Крыму и Приазовье, а днем в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в Украине местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный (в Крыму и Приазовье северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и побережье морей до 8° тепла, днем 4-9° тепла, в западных областях, в Крыму и на юге Одесской области до 12°.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.