Высший админсуд закрылся: не на что даже бумагу купить

Высший административный суд Украины вынужден остановить свою работу, потому что у него нет денег даже на бумагу. Сообщение такого содержания появилось сегодня на официальном веб-сайте ВАСУ.

“В то время когда в Украине начался избирательный процесс, где административным судам процессуальным кодексом отведена чрезвычайно важная роль, суды не имеют средств даже на отправку почтовой корреспонденции, - жалуются авторы сообщения и напоминают, что - именно Высший административный суд Украины, в соответствии с частью 11 статьи 176 Кодекса административного судопроизводства Украины, во время выборов Президента Украины будет выступать в качестве суда первой и последней инстанции в случае обжалования их результатов”. К тому же задержка с отправкой корреспонденции (постановлений, судебных дел, повесток-сообщений и тому подобное) “даже на один день создает серьезные проблемы с рассмотрением жалоб и приводит к нарушению процессуальных сроков”.

Тем не менее высший админсуд таки закрывается, “в связи с отсутствием средств на отправку почтовой корреспонденции, оплаты услуг, закупки бумаги и дисков”. В сообщении ВАСУ отмечается, что “до сегодняшнего дня Высший админсуд осуществлял отправку почтовой корреспонденции в долг. Однако сейчас «Укрпочта» отказывается предоставлять свои услуги в связи с задолженностью. За октябрь она составляет около 62 тыс. грн.”

В ВАСУ напоминают, что неоднократно сообщали Президенту Украины, Кабинету Министров и Верховной Раде о ситуации с финансированием всех административных судов, которая является критической. “В этом году таких обращений было около тридцати, однако положение с финансированием так и не изменилось”, - подчеркивается в сообщении.