Министр: экспорт урана можно возобновить

Министерство топлива и энергетики Украины допускает возобновление ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» экспорта концентрата урана до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН журналистам.

«Цена должна быть такая, чтобы покрыть расходы. Если успеем, то в этом году будем продавать на экспорт», - сказал министр.

При этом он добавил, что экспорт может быть возобновлен только при условии его экономической целесообразности.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2008 г. член профильного комитета Верховной Рады по ТЭК, экс-глава НАЭК «Энергоатом» Андрей ДЕРКАЧ сказал, что Украина с января 2008 года возобновила экспорт концентрата урана.

«Возобновили с января», - сказал он, добавив, что на экспорт отправляются объемы, добываемые ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».

По его словам, на экспорт не берется уран из резерва. «Слава Богу, это новая добыча», - сказал А.ДЕРКАЧ.

Напомним, Государственный концерн «Укратомпром» с декабря 2006 года приостановил экспорт природного урана до создания собственного резерва в объеме 2,4 тыс. тонн.

При этом давальческая схема по поставкам урана Westinghouse в рамках программы квалификации ядерного топлива для украинских АЭС тогда сохранялась.

Стратегический резерв урана практически не пополнялся с конца 2005 года.

В то время первый вице-президент НАЭК «Энергоатом» Никита КОНСТАНТИНОВ отмечал, что одним из факторов, повлиявших на решение о приостановке экспорта, стало обнаружение новым менеджментом компании существования ряда экспортных контрактов, в частности у ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», «с непонятной формулой цены».

«Мы эту практику пресекли и прекратили экспорт урана (с декабря 2006 года – УНИАН)», – отметил Н.КОНСТАНТИНОВ.

В то же время, по его словам, после наполнения резерва «Укратомпром» может возобновить экспорт урана.

«Украина не должна уходить с мирового рынка урана. Сегодня это очень востребованный товар, и цены на уран стремительно растут», – отметил первый вице-президент, указав при этом, что с 7 мая уран начал торговаться на площадке Нью-йоркской фондовой биржи.

По словам А.ДЕРКАЧА, ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» планирует до 2011 года создать резерв ядерного топлива, состоящий из годового объема урана и готового топлива (тепловыделяющая сборка).

Он отметил, что для формирования резерва с годовым запасом потребуется 2-3 года.

Ежегодные потребности украинских АЭС в уране составляют 2,4 тыс. тонн, тогда как собственная добыча в настоящее время составляет лишь 0,8 тыс. тонн в год.

ВостГОК, который является участником "Укратомпрома", является единственным предприятием, добывающим уран на территории Украины.