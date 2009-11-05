Ющенко и Лукашенко приняли Совместное коммюнике

Сегодня президенты Украины и Республики Беларусь Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО по результатам переговоров приняли Совместное украинско-белорусское коммюнике.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента Андрея ГОНЧАРУКА.

По его словам, в документе отмечено, что отношения партнерства между двумя государствами выходят на качественно новый этап своего развития. Стороны подтвердили, что последующее укрепление равноправных и взаимовыгодных отношений является одним из приоритетов внешней политики двух держав. Важно место среди приоритетов занимает вопрос завершения процесса договорно-правового оформления общей границы. На основании взаимных встречных шагов белорусская сторона внесла на ратификацию в Национальное собрание Республики Беларусь Договор между Украиной и Республикой Беларусь о государственной границе.

В совместном документе главы двух государств отметили позитивную динамику двустороннего торгово-экономического сотрудничества Украины и Беларуси. Так, в течение последних пяти лет внешнеторговый оборот между государствами увеличился более чем в 6 раз, и в 2008 году превысил 5 млрд. дол.

С целью эффективного использования потенциала сторон, в частности в сфере производства продукции агропромышленного комплекса, определено целесообразным провести до конца 2009 г. очередное заседание украинско-белорусской рабочей группы по вопросам увеличения взаимного присутствия на рынках Украины и Беларуси сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции. В этом контексте президенты Украины и Беларуси поддержали также инициативу создания совместной украинско-белорусской Продовольственной компании. Важным элементом мероприятий по интенсификации двустороннего торгово-экономического взаимодействия должен стать украинско-белорусский экономический форум, который будет проведен в 2010 году под эгидой глав двух держав.

Существенный потенциал и перспективы, отмечается в Коммюнике, стороны имеют в контексте реализации инициативы ЕС «Восточное партнерство». В ходе переговоров президенты Украины и Беларуси достигли договоренности о взаимодействии и координации усилий с целью продвижения и реализации совместных проектов и инициатив в рамках упомянутой инициативы ЕС.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что речь идет, среди прочего, о совместных действиях по привлечению финансовых ресурсов ЕС в рамках имплементации флагманской инициативы «Интегрированное управление границами», что повысит уровень обустройства украинско-белорусской границы.

С целью налаживания действенного сотрудничества в энергетической сфере решено продолжать реализовывать совместные мероприятия с целью увеличения объемов транзита нефти, газа и электроэнергии через территории Украины и Беларуси. С этой целью министерства энергетики двух стран проведут соответствующие переговоры до конца этого года. Также до 2010 года должно состояться VIII заседание украинско-белорусской комиссии по сотрудничеству в сфере науки и технологий.

А.ГОНЧАРУК также сообщил, что в рамках визита состоялось торжественное открытие Центра белорусского языка и культуры на базе Института филологии Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. При участии президентов Украины и Беларуси был заложен камень в основу будущего памятника величайшему белорусскому писателю, поэту и драматургу Владимиру Короткевичу.