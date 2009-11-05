Украина рассчитается за газ специальной валютой МВФ

Украина рассчитается за газ, потребленный и закачанный в октябре, использовав специальные права заимствования (SDR), сообщили УНИАН на правах анонимности в Министерстве финансов Украины.

СПЗ – это специальная валюта Международного валютного фонда. По решению саммита G-20 в Лондоне, МВФ выпустил в этом году СПЗ на сумму эквивалентную 250 млрд долларов. Этот ресурс поступил в золотовалютные резервы стран-членов Фонда двумя траншами – 28 августа и 9 сентября.

Еще 28 августа Украина получила 1 млрд 017 СПЗ, что соответствует приблизительно 1,5 млрд долларов, а в начале сентября – еще 292 млн. СПЗ, что эквивалентно 500 млн. долларов. Именно с этим чиновник Минфина связывает информацию, распространенную сегодня народным депутатом Украины от партии Регионов Александром ПЕКЛУШЕНКО, что якобы в Украину поступил очередной транш МВФ в пределах программы стенд-бай в объеме 2 млрд долларов.

Часть СПЗ, полученных Украиной, будет использована в расчетах за газ, на сумму «не меньше 360 млн СПЗ», отметил собеседник агенства.